Aseguran que en el peronismo “no hubo ninguna autocrítica”

El sociólogo y antropólogo Pablo Semán evaluó el primer año y medio del Gobierno de Javier Milei, al tiempo que aludió a una falta de renovación en la oposición.

“Con un grupo de trabajo entregamos un libro sobre por qué nos parecía que iba a ganar Milei el 10 de agosto del 2023. Había razones que detectábamos y que tenían que ver con la demanda sobre la inflación, la casta y la idea de libertad, que incluía ampliamente un posicionamiento con políticas en la pandemia, pero también en el plano económico”, contextualizó.

En tanto, puso de relieve que “durante el mandato, la mayoría ‘mileista’ no es estable. No se redujo, pero si aumenta el dólar y la inflación ese pacto tiende a romperse. Mientras lo va cumpliendo, hay una sedimentación de esas cuestiones. Milei no es que antes había sido feminista”.

“Habitualmente se dice que Milei es un ‘outsider’; pero, ¿outsider de qué? Es profundamente insider de un gran porcentaje de la población que cree que la política funciona mal. El tipo expresa el hartazgo y una adhesión a valores”, enfatizó Semán en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, consignó que “en la oposición y quienes no son ‘mileistas’ están habitados porque es un proceso que se desgasta y las naves opositoras pueden reaparecer para ganar las elecciones. No veo que sea así”.

“El peronismo no hizo mucho por juntar gente y lo único relativamente convocante fue la condena de Cristina” pero “no trascendió del círculo del 10 o 12 por ciento que se informan de política”, mensuró.

🗣️"Si el principal insulto de Milei es casta, no puede ser que la principal jugada de la oposición sea consolidar una dinastía"



“No hicieron ninguna autocrítica y salieron de debajo de las piedras para decir que había sido culpa de Alberto Fernández. Tiene sobre su cabeza pendientes todas las acusaciones”, anexó sobre el peronismo y aseveró que “esta oposición no se renovó”.

Finalmente, explicó que “hay dos variantes de la desazón: en los que tienen terror a Milei con los opositores y quien tiene asco con la oposición no tiene un gran entusiasmo con Milei”.