Caputo minimizó la sangría de dólares: “Es algo razonable y hasta sano”

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el déficit de la cuenta corriente –según el INDEC superó los USD 5.000 millones en el primer trimestre del año-, al hablar de “algo razonable”.

Al participar este viernes del congreso Somos Pymes, Caputo fue consultado al respecto y contestó: “Es algo absolutamente razonable y hasta sano para una economía que está creciendo al 6 %”.

Durante su alocución, defendió el fin del cepo y la estabilidad de la divisa norteamericana. “Nosotros dijimos que íbamos a salir de las restricciones cambiarias cuando no fuera una situación de estrés para la gente. Y salimos. No hubo ningún estrés. El dólar cayó. Tendió a converger más hacia el precio del dólar oficial”, argumentó.

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a los pronósticos que vaticinaban la caída del gobierno de Javier Milei: “Decían que no pasábamos de marzo, que no pasábamos de abril. Después dijeron que la inflación no podía bajar de ocho, después de cuatro, de tres, de dos. Hoy estamos en deflación”.

“No hay prácticamente antecedente de un ajuste del 30 % del gasto que traiga aparejado una recuperación como esta”, se vanaglorió Caputo.

Y defendió el plan de ajuste: “Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años. Nosotros evitamos una crisis y el ajuste lo hizo el sector público”.