Álvarez Agis justificó la estatización de YPF: “Mal menor para un bien mayor”

El economista Emmanuel Álvarez Agis sentó postura en torno al fallo contra la Argentina por la reestatización de YPF y aclaró que “no fue que un día se levantó Cristina (Fernández de Kirchner) y dijo ‘me quedo con YPF’”.

En este sentido, reseñó que la discusión por la estatización comenzó en septiembre de 2011, cuando se desempeñaba como subsecretario de Programación Macroeconómica dentro del equipo del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.

“Antes de llegar a la decisión, el equipo económico tuvo muchas reuniones con Repsol. Intentamos buscar políticas que permitieran cumplir con lo que querían, y lo que el Estado necesitaba, que era que se pusiera en producción Vaca Muerta”, contextualizó en declaraciones a Radio Con Vos.

Asimismo, puso de relieve que “en esas discusiones, (el entonces presidente de la petrolera española) Antonio Brufau confesó que lo que estaban buscando era vender Vaca Muerta y tenían ofertas firmes”.

“Yo entiendo que ahora parece que había un gobierno chavista, estatista o comunista, que quería quedarse con una empresa privada”, acotó el titular de la consultora PxQ, para luego dar cuenta que el objetivo era “encontrar una solución mediante mecanismos de mercado, en algún acuerdo con la empresa y el sector en su conjunto”.

“Muchos utilizan esto políticamente, pero acá se juega el interés del país. Nos deberíamos sacar un poco las cuestiones partidarias y entender que las leyes nacionales tienen que estar por encima de los estatutos de una empresa. Tuvimos que tomar una decisión que no nos gustó ¿Cuál? Estatizar YPF. ¿Por qué? Porque creíamos que era el mal menor para un bien mayor”, alegó.

Luego informó que durante el gobierno de Carlos Menem, se escribió un estatuto que señalaba que “si en algún momento el Estado quisiera recuperar más del 49 % del paquete accionario de YPF, quedaba obligado a hacerle una oferta de compra al resto de los accionistas a un valor cuatro veces mayor a la tasación del mercado”.

“Abogados del Estado, estudios jurídicos privados de la Argentina y del exterior dictaminaron entonces que ese estatuto se daba a patadas con la Constitución Nacional. Y esa es la razón por la cual el Estado, al expropiar YPF, entiende que no tiene que hacer una oferta al otro 49 % de los accionistas privados. No es que no se hizo para ahorrar plata, por hacernos los vivos, los machos, los genios”, bramó.

“No es que charlamos con Axel un día y dijimos: ‘Vamos para adelante, viva la Argentina’. No. La decisión de no hacer una oferta del 49 % estuvo avalada por la jurisprudencia de la Argentina, por los mejores estudios de abogados y la propia fuerza del Estado”, agregó.

Y sentenció: “Lo que veo es parecido al caso de los fondos buitres. Veo una injerencia de tribunales extranjeros, y con una peligrosidad de que esto siente un precedente internacional peligroso. Creo que, si un juez en Nueva York va a resolver controversias entre la Constitución Nacional y el estatuto de una compañía, el mundo se puede ir a lugares muy extraños”.