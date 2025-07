Lousteau advirtió que “hay un atraso cambiario muy grande”

El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, alertó por los costos del ajuste que lleva adelante el Gobierno y advirtió que “hay un atraso cambiario muy grande”.

En cuanto a la falta de Presupuesto, afirmó que “es imprescindible” tener una ley de leyes y en 2026 debería ser prioritario. “El Gobierno aprovechó dos años de mucha inflación para acordar primero con Massa y no tener presupuesto este año”, fustigó en declaraciones a la AM 950.

Asismimo, manifestó que “al no tener presupuesto, el Gobierno tiene mucho margen de discrecionalidad, falta de provisionalidad y el ajuste fiscal basado en eso”.

“Milei tuvo carta blanca para hacer los ajustes y este año buscó la excusa para no tenerlo. Los gobernadores y diputados y senadores queríamos presupuesto”, recordó el titular del Comité Nacional de la UCR.

“Argentina no puede funcionar sin un presupuesto. En Uruguay por ejemplo se hace uno cada cinco años, y no se vuelve a discutir. No se puede no tener ley de leyes. Es un Gobierno que prefiere tener discrecionalidad”, insistió el exministro de Economía.

Acto seguido, puso de relieve que “este es un Gobierno que hizo muchas cosas fuera de la ley y se arroga potestades extraordinarias haciendo cosas que no son buenas”.

“Argentina va a crecer cuando tenga un tipo de cambio competitivo. Y está pasando lo contrario. El Estado lo único que hizo fue bajar la inflación, pero eso se agota: no mejoró la educación, la obra pública, entre otros temas”, puntualizó y resaltó que “hay un atraso cambiario muy grande”.