Gobernador PRO asegura que “el rejunte de la avenida del medio está acabado”

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, reconoció que en Juntos por el Cambio existió “amontonamiento” y avizoró que el PRO transita a ser “un espacio frentista”.

“Juntos por el Cambio tuvo nitidez pero también tuvo amontonamiento. Hay algo en lo que tenemos que ser autocríticos: hemos tenido dentro de la gestión a funcionarios dentro del Ministerio de Economía con miradas totalmente antagónicas. Eso pasó y fue claramente un error, que no se tiene que cometer”, exclamó el mandatario patagónico.

Asimismo, puso de relieve que “el rejunte de la avenida del medio está acabado en Argentina. No es lo que necesita el país. Necesitamos una renovación dirigencial de la mano de un proyecto de país. Esos rejuntes de centro buscan amontonar dirigentes para ver cuántos diputados meten. Por eso no creo en el frente del PRO con La Libertad Avanza”.

“Creo que se viene un espacio frentista, donde el PRO va a ser parte. En Chubut lo logramos, somos un frente transversal, donde está el radicalismo, el PRO e incluso un sector del peronismo. Eso se va a traspolar a nivel nacional”, acotó Torres en declaraciones a Clarín.

Y graficó: “Yo pienso que alguien con un perfil como el de (el exgobernador de Códoba, Juan) Schiaretti va a ser parte de un frente federal y republicano. Eso es lo que me motiva y entusiasma como alternativa a nivel nacional. Argentina necesita ese tipo de frente, para fortalecer las instituciones”.

De todos modos, aclaró que en la idea de promover el frentismo “hay límites porque en Argentina lo que no es nítido o claro, es impostado y no convence a nadie. Por eso cuando hablo de un frente no hablo de un amontonamiento, sino de construir un espacio republicano y federal demostrando gestión. Amontonar por amontonar no sirve”.

“De qué sirve ir a resguardo de los vencedores si te traicionás a vos mismo. Lo único que queda en la carrera de un político es la coherencia. En política es imperdonable traicionarse a uno mismo y traicionar al electorado”, sentenció el gobernador.