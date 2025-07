Vuelta de los visitantes a las canchas: desde la Provincia aclaran que “es una prueba piloto”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el Gobierno de Axel Kicillof autorizó el regreso del público visitante al fútbol argentino, aunque aclaró que se trata de una “prueba piloto” en partidos puntuales y no de un retorno generalizado.

“Si las condiciones están dadas, vamos a avanzar. Pero esto es paso a paso, partido por partido”, puntualizó el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

En ese sentido, aseveró que “nosotros establecemos las reglas de juego. Si no se cumplen, no hay partido con visitantes”.

Además, recordó que esta decisión se toma tras más de 100 encuentros con presencia de ambas hinchadas en la provincia en el último año y medio, en el marco de la Copa Argentina, que se disputa en estadios neutrales.

“Eso funcionó bien porque hubo reglas claras y compromiso. Ahora lo que buscamos es trasladar ese esquema, con las mismas exigencias, a los partidos del torneo local”, precisó Alonso.

Entre los requisitos que impone la provincia figuran la implementación del programa Tribuna Segura, la trazabilidad de las entradas, el buen estado de las cámaras de seguridad en los estadios y la voluntad expresa de los clubes de recibir visitantes.

“Si un club no quiere o no puede, no se le va a imponer nada. Esto es fútbol organizado por privados: AFA y clubes. El Estado garantiza que se cumpla la ley, pero no organiza el espectáculo”, aclaró el ministro.

Yendo más allá consignó que “el club tiene que tener la vocación de recibir visitantes, y también la capacidad técnica para hacerlo. Hay que invertir en tecnología y organización. Si no hay cámaras, si se venden entradas truchas, si no se controla el aforo, es imposible”.

“Si hay incidentes, el club visitante será sancionado. Tiene que haber un sistema de responsabilización”, aclaró, para luego informar que “por ahora” no se trasladará la medida al fútbol de ascenso: “Vamos a ir viendo cómo salen estas pruebas piloto”.

Y remató: “Esto no es volver porque sí. Es volver con reglas, con controles, y con decisión política de que el fútbol deje de ser un lugar tomado por los violentos”.