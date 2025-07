Javier Milei criticó en X tras el cierre de listas: “No dimensionan el monstruo que enfrentamos”

Una jornada cargada de tensión y maniobras de último momento, el cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires desató fuertes declaraciones y movimientos políticos que continúan resonando. En ese contexto, el presidente Javier Milei compartió este lunes varios mensajes en su cuenta de X, con duras críticas dirigidas a sectores que, según él, “no comprenden la dimensión del enemigo”.

“Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas”, lanzó el mandatario nacional, en un mensaje que dejó en claro el clima de confrontación.

La jornada del sábado estuvo marcada por dos cortes de luz en La Plata, ocurridos entre las 22 y las 23:30, lo que llevó a la Junta Electoral Bonaerense a extender el plazo de presentación de listas hasta mañana 14hs. La prórroga fue solicitada por apoderados de La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Potencia y el Partido Libertario, con el objetivo de completar la carga de documentación.

Milei había compartido un posteo de Nicolás Pareja, quien acusó al corte eléctrico de formar parte de “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”. También publicó otra frase en mayúsculas: “KIRCHNERISMO O LIBERTAD. STATU QUO VS. CAMBIO. POBREZA VS. PROGRESO. VLLC!”.

Mientras tanto, el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza se concretó con una imagen conjunta que selló la alianza, aunque puertas adentro dejó una secuela de enojos, tensiones y divisiones. En paralelo, el peronismo vivió su propio terremoto: las internas dentro de Fuerza Patria, sumadas a la decisión de Axel Kicillof de distanciarse del armado de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, complicaron hasta último momento la presentación de listas.

Finalmente, el oficialismo provincial logró confirmar sus candidaturas, encabezando en cinco de las ocho secciones electorales. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), también completó su presentación dentro del plazo.

La definición de listas no solo reflejó el pulso de las tensiones políticas en territorio bonaerense, sino que también expuso la complejidad de los acuerdos partidarios, en un escenario donde cada fuerza busca capitalizar su posicionamiento de cara a los comicios del 7 de septiembre. Con las cartas sobre la mesa, el mapa político provincial queda delineado, aunque con muchas heridas abiertas y preguntas sin responder.