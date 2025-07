Adorni tachó a Villarruel: “Es simple, no forma parte del Gobierno”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al vínculo roto entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, a quien a su vez suprimió del andamiaje de la gestión.

“Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, exclamó el portavoz.

Y recalcó: “No hay ninguna novedad con eso ¿Por qué no se iba a poder gobernar? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”.

De todos modos, sostuvo que son “cuestiones de la dinámica de todos los días de la política”, y luego de que el primer mandatario calificara a la titular del Senado de “bruta traidora” durante su discurso en la Derecha Fest, pidió no darle “demasiado valor a determinadas definiciones”.

“No importa. Es simple, no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más”, reiteró.

Por otra parte, aludió al tajante mensaje de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, tras el cierre de listas de La Libertad Avanza.

“El mensaje es ese, que los cargos no importan, el quiénes están en una lista o en un puesto o en una función no importa y que lo que importa es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo todos hacia la misma dirección”, puntualizó.

En igual tono, evaluó que “fue un mensaje para todos de ‘vamos para adelante’. Es razonable que en los armados de listas o en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados, no ha pasado nada que uno considere anormal o atípico”.

“Más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armados, si me permitís la opinión personal, es que fue un mensaje para absolutamente todos, para mí también, para todos los que defendemos estas ideas”, finalizó Adorni.