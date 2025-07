CAME alertó por el consumo deprimido: “La baja inflación no te da mayor poder adquisitivo”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reiteró su preocupación por la caída del consumo y el freno en la actividad comercial, pese a la desaceleración de la inflación.

El vocero de la entidad mercantil, Salvador Femenía, planteó en declaraciones a la AM 750 que el programa económico del Gobierno “carece de algunos detalles clave” para generar una reactivación sostenida.

“El Gobierno dice que tiene algunas reformas para hacer que no las puede llevar a cabo por los números que tienen en el Congreso, pero en este escenario de inflación en disminución da la sensación de que estamos mejor, porque muchos precios se mantienen estables pero eso automáticamente no te da mayor poder adquisitivo”, indicó.

Además, advirtió que “con costos fijos en aumento y tarifas más altas, muchos comercios de cercanía enfrentan una demanda floja, mientras los consumidores, más ajustados, destinan una porción cada vez menor de sus ingresos al consumo”.

Acto seguido, Femenía manifestó que “ningún plan que ajuste la economía puede ser inmediatamente expansivo” y lleva a “resentir” el consumo.

“Si no hay mayor recaudación, no pueden bajar impuestos”, acotó, para luego dar cuenta del “círculo vicioso actual: sin actividad no hay ingresos fiscales, y sin ingresos, no hay margen para alivios impositivos”.