La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, reconoció que la motosierra destrozó el poder adquisitivo de las mayorías populares, aunque intentó justificar al Gobierno de Javier Milei y el respaldo parlamentario del macrismo.

“Al ajuste no lo pagó la casta, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario”, indicó la exgobernadora bonaerense en declaraciones a La Voz.

#Sincericidio 😱 Vidal dijo que el ajuste “no lo pagó la casta” pero ratificó su respaldo a la motosierra



📌 https://t.co/qgDqsvSp6b pic.twitter.com/G4pe3jfEi9 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 30, 2025

En igual tono, se explayó: “Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar. La mitad de los argentinos no llegan a fin de mes, claramente pagan más cara la luz el gas, cosas que había que hacer pero que cuesta y mucho”.

“El que tiene ahorros, usa los ahorros; el que no tiene ahorros, deja la prepaga o la escuela privada de los hijos y el que no, recicla lo que se no se puede reciclar”, acotó la legisladora macrista.

En tanto expuso que el programa libertario “no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del Presidente, no sólo en mi caso sino de mis compañeros de bloque e igual en el Senado”.

“Acompañamos a La Libertad Avanza porque la Argentina estaba en una situación crítica. Lo volvería a hacer”, enfatizó Vidal.

Por último, respaldó que el Gobierno evite una recomposición en los haberes jubilatorios: “A los argentinos no nos pongan a elegir entre malo y horrible. El proyecto del kirchnerismo es malo. Cuando el Presidente dice que la ley tiene que ser vetada porque alerta el equilibrio fiscal, tiene razón. Ahora, le estamos diciendo a los jubilados que no hay respuesta. Tampoco estoy de acuerdo”.