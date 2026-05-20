Máximo Kirchner se reunió con líder sindical para abordar la “nueva estatalidad”

El secretario general de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, se reunió con el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, marco en el que le manifestó la voluntad de discutir sobre la “nueva estatalidad” en la Argentina.

“En el tiempo que viene, los estatales tenemos que elevar el piso de nuestras aspiraciones”, puntualizó el referente gremial a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, puso de relieve que “somos los trabajadores los que tenemos que dirigir las instituciones del Estado como única posibilidad de evitar nuevas frustraciones. El debate sobre el futuro Estado no lo podemos delegar”.

Me reuní con Máximo Kirchner y le manifesté la voluntad de discutir sobre la “nueva estatalidad” en la Argentina.

En el tiempo que viene, los estatales tenemos que elevar el piso de nuestras aspiraciones. Somos los trabajadores los que tenemos que dirigir las instituciones del… pic.twitter.com/eoTVb5fSYL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 31, 2025

“Nos negamos a rendirnos ante un clima de época. Repensar el Estado no puede ser una imposición que surja de Milei ni de su campaña de estigmatización del empleo público”, acotó.

Finalmente, indicó que con el líder camporista coincidieron “a la hora de analizar el escenario político y económico nacional”.

“No queremos un Estado que sea eficaz a la hora de ceder a los lobbies de las transnacionales o que sólo se dedique a recaudar dólares para pagarle al FMI. Eso nos lleva directo a una tragedia. Queremos que la eficacia del Estado pase por garantizar la resolución de los grandes problemas que enfrenta nuestro pueblo”, concluyó el titular de ATE.

