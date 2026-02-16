Desalojaron predio tomado detrás del Mercado de Bonpland

La Ciudad desalojó en Palermo un predio detrás del Mercado de Bonpland 1660 que desde hacía más de 20 años estaba tomado por el movimiento La Dignidad, al tiempo que la Policía detuvo a un empleado del lugar que tenía orden de captura.

Según se destacó a través de un comunicado, desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno porteño puso fin a 376 usurpaciones de inmuebles en la Ciudad.

“La usurpación y la ocupación ilegal de un espacio público genera desorden, inseguridad e incomodidad para los vecinos. Nuestro compromiso es cuidar siempre a la gente que está dentro de la ley”, enfatizó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ordenó el desalojo administrativo.

Ahora, mediante el Ministerio de Desarrollo Económico, la Ciudad definirá el uso que se le dará al espacio.

En 2001 el predio había sido asignado mediante un permiso de uso precario para el funcionamiento de un comedor comunitario. Con el tiempo comenzó a utilizarse con otros fines, incluyendo actividades no permitidas, como el alquiler para eventos como bailes, lo que generó reiteradas denuncias vecinales y clausuras.

En 2022 se detectó la firma de un contrato de comodato entre suborganizaciones de la agrupación, sin contar con la habilitación legal correspondiente sobre el inmueble, que pertenece al Gobierno de la Ciudad.

Allí funcionaba un almacén, verdulería y venta de artesanías, y un centro cultural donde se realizaban charlas y eventos de índole política.

Desde el inicio de la gestión se ejecutaron 376 desalojos de inmuebles que estaban usurpados. Estas medidas forman parte de una planificación en materia de ordenamiento urbano y son consecuencia directa de la voluntad política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, como parte de la política de seguridad.



La mayoría de los desalojos fueron ordenados por la Justicia. Balvanera, Almagro, La Boca, Barracas, Constitución y Flores fueron los barrios que concentraron la mayor cantidad de operativos.

