Ciclista falleció en Matheu por una caída accidental: se habría descompensado

Durante la noche del martes, un hombre de aproximadamente 30 años fue hallado sin vida en una zanja con aproximadamente 20 centímetros de agua ubicada en la esquina de Los Manzanos y Juan Bautista Alberdi, en la localidad escobarense de Matheu.

El hallazgo se produjo mientras personal de la Policía Municipal realizaba un operativo de control vehicular en las inmediaciones, en conjunto con la comisaría local.

Al recibir el aviso, acudieron al lugar móviles del Comando de Patrullas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, SAME y Policía Científica, que constataron el fallecimiento del ciclista.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la investigación quedó en manos de la UFI N°5 de Escobar, a cargo de Claudia Maguiantini, en tanto que trascendió que la autopsia se realizará en el transcurso de las próximas horas.

Según los primeros testimonios recogidos por las fuerzas policiales, el hombre tenía antecedentes médicos por problemas neurológicos, estaba medicado y había sufrido convulsiones y desmayos en otras oportunidades. La principal hipótesis es que se habría descompensado y caído a la zanja sin intervención de terceros. Su familia declaró que se negaba a tomar la medicación.

Vale mencionar que el lugar donde ocurrió el hecho es la zona del canal aliviador del arroyo Saboya, en el barrio 1º de Julio.

Resta mencionar que la Municipalidad de Escobar brinda contención y acompañamiento a los familiares a través del equipo interdisciplinario del Móvil de Asistencia a la Víctima, Violencias y Violencia de Género de la Policía Municipal, conocido como Móvil Violeta.

