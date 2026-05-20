Economía | 31 jul 2025
Tensión cambiaria
Caputo chicaneó sobre la suba del dólar, pero admitió que “puede seguir habiendo volatilidad”
El ministro de Economía habló de “riesgo kuka” y atribuyó la presión del mercado a las elecciones. “Nada que nos preocupe”, deslizó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la suba del dólar oficial, que este jueves trepó a $ 1.380, y aclaró que la tensión cambiaria “no es para preocuparse”, aunque reconoció que continuará la volatilidad.
“La gente tiene que entender que el tipo de cambio flota. Quiere decir que puede subir y que puede bajar”, explicó Caputo en declaraciones al streaming libertario Carajo.
Según su perspectiva, “el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá”.
#TensiónCambiaria 💵 Caputo chicaneó y endilgó la suba del #dólar al “riesgo kuka”— ANDigital (@ANDigitalOK) August 1, 2025
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“Nuestro foco es la inflación”, contrastó el titular del Palacio de Hacienda, y advirtió que “con el riesgo kuka algunos buscan cubrirse, pero no es nada que nos preocupe”.
Antes de finalizar, atribuyó al tensión cambiaria al “cierre de un mes o un evento como las elecciones, pero no es nada que nos preocupe”.
Sin embargo, reconoció que en las próximas semanas “puede seguir habiendo volatilidad”.