El 65 % de los argentinos no llega a fin de mes: “La frustración puede romper el esquema binario”

El consultor político Patricio Giusto se refirió a la compleja situación económica, al tiempo que puso de relieve que el dato más relevante del momento es la aparición de un nuevo bloque de gobernadores con proyección nacional.

“Un cuarto de los gobernadores del país están creando un nuevo espacio político que mezcla peronistas, radicales y PRO”, explicó en declaraciones a Canal E.

Al respecto, evaluó que este nucleamiento surge como respuesta al creciente abstencionismo y la insatisfacción ciudadana: “Hay un 65 % de argentinos con dificultades para llegar a fin de mes. Esa frustración puede romper el esquema binario que prefieren tanto el kirchnerismo como Milei”.

“Estos gobernadores no están en retirada, tienen poder territorial y una agenda económica propia; quieren más producción, que no se persiga a periodistas y que no se metan en sus asuntos”, describió, para luego dar cuenta que esa postura “ni oficialista ni kirchnerista” puede atraer al electorado del interior.

Además, consignó que “hay una implosión de Juntos por el Cambio que deja un espacio de representación vacante”.

En cuanto a la ratificación del veto presidencial a las leyes de emergencia en discapacidad y mejora de jubilaciones, Giusto consideró que “redoblar la apuesta con temas tan sensibles en este contexto aleja aún más al Gobierno y aumenta la frustración de sectores medios”.

“El núcleo duro del Gobierno, encabezado por Milei, cree que no puede ceder porque eso lo define identitariamente”, enfatizó

“Por más duro o cruel que suene, el Gobierno cree que fue votado para esto” pero “la estrategia oficial de repetir lo mismo desde el inicio está agotada, porque no hay un norte claro que permita renovar expectativas”, analizó.

Finalmente, Giusto manifestó que “la gente no se pregunta por el déficit, sino si va a seguir perdiendo poder adquisitivo o su trabajo”.