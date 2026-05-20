Máximo Kirchner cruzó a “Alien Dulce” Caputo: “Matón de internet”

El diputado nacional de Unión por la Patria y titular del PJ bonaerense, Máximo Kircher, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó la suba del dólar al “riesgo kuka”.

“¿Eso lo enseñan en Harvard?”, ironizó el líder camporista, al tiempo que le pidió al funcionario que acuda al Congreso “para explicar por qué hace dos años que no tenemos presupuesto”.

“Esta versión es más maleducada que su versión en el macrismo. Está en modo tuitero, se contagió del Presidente, y tendría que ir la Cámara a explicar por qué en Argentina hace dos años que no hay Presupuesto, algo que no es culpa de ningún kuka, sino porque no lo presentan”, fustigó el legislador opositor en declaraciones a Cenital.

Máximo Kirchner, sobre Luis Caputo: "Es una versión más maleducada, está como tuitero, se contagió del presidente".



Además, apuntó que "tendría que ir a la Cámara" de Diputados porque "hace 2 años estamos sin presupuesto".https://t.co/NXxmIVKcfW pic.twitter.com/SppPRgk47f — Cenital (@cenitalcom) August 1, 2025

Acto seguido, reflexionó: “Yo no soy ‘José instituciones’, pero la participación de la gente fortalece las instituciones, no creo en instituciones vacías de pueblo, porque si no nos involucramos estamos regalando un espacio que van a decidir otros por nosotros”.

“Esto es una situación puntual, porque un ministro dice que el riesgo país sube por los kukas y no va al Congreso a explicar por qué no tenemos presupuesto. Más allá de ser un matón de internet, pido que vaya a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aparte no se sabe para qué está ahora”, acotó.

Y remató: “No se entiende muy bien el funcionamiento del presidente de esa Comisión (José Luis Espert) que se la pase diciendo ‘cárcel y bala’ pero de números, no pasa nada”.