lunes 16 de febrero de 2026 - Edición Nº4349

Espectáculos | 1 ago 2025

Lanzamiento

Chau resaca: tres potencias se saludan para festiva versión de “La crudita”

A Kapanga se le unen Los Caligaris y Los Estrambóticos. Mientras tanto, la banda quilmeña se prepara para celebrar sus 30 años de carrera en Obras.

Kapanga.
TAGS: LOS CALIGARIS, KAPANGA, LOS ESTRAMBOTICOS

Kapanga continúa de caravana hacia sus 30 años; un derrotero sin freno que arrancó hace algunos meses con una divertida versión junto a Damas Gratis de “El mono relojero” y que “triplica” la apuesta con “La crudita” junto a los amigos de Los Caligaris y Los Estrambóticos, una de las bandas más activas e importantes de México.

La unión hace la fuerza: ¿y el resultado? Un antídoto perfecto con el espíritu y sello kapanguero, la energía de Los Estrambóticos y la alegría de Los Caligaris que te puede salvar la vida, luego de una noche apocalíptica.

Actualmente, Kapanga se encuentra dentro de estudios, terminando nuevas versiones de distintas canciones clásicas de su discografía que contarán también con la participación de grandes artistas invitados. 

Y la coronación será en vivo: el viernes 5 de diciembre el Mono Fabio y sus muchachos volverán al templo del rock para celebrar las tres décadas de carrera.

Son 30 años de recorrer todo el país, Latinoamérica y Europa; 30 años de canciones que son eternas y a esta altura ya son himnos de nuestro rock nacional.
 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias