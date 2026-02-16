Chau resaca: tres potencias se saludan para festiva versión de “La crudita”

Kapanga continúa de caravana hacia sus 30 años; un derrotero sin freno que arrancó hace algunos meses con una divertida versión junto a Damas Gratis de “El mono relojero” y que “triplica” la apuesta con “La crudita” junto a los amigos de Los Caligaris y Los Estrambóticos, una de las bandas más activas e importantes de México.

No vas a creer lo que me sucedió…

Llegó el día La Crudita junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos, ya disponible en todas las plataformas! pic.twitter.com/8noFeJiNw3 — KAPANGA (@KAPANGASOK) July 31, 2025

La unión hace la fuerza: ¿y el resultado? Un antídoto perfecto con el espíritu y sello kapanguero, la energía de Los Estrambóticos y la alegría de Los Caligaris que te puede salvar la vida, luego de una noche apocalíptica.

Actualmente, Kapanga se encuentra dentro de estudios, terminando nuevas versiones de distintas canciones clásicas de su discografía que contarán también con la participación de grandes artistas invitados.

Y la coronación será en vivo: el viernes 5 de diciembre el Mono Fabio y sus muchachos volverán al templo del rock para celebrar las tres décadas de carrera.

🎉SI NOS HUBIESEN PREGUNTADO ALLÁ POR EL '95 SI LLEGARÍAMOS A ESTE MOMENTO, NO LO HUBIÉRAMOS IMAGINADO...



KAPANGA 30 AÑOS 🥳🔥



VIERNES 5 DE DICIEMBRE EN EL MÍTICO ESTADIO OBRAS 🤘



🎫 Anticipadas con descuento en @coolco.tickets



¡Felices de celebrar con ustedes! ❤️ pic.twitter.com/M04vs0fW49 — KAPANGA (@KAPANGASOK) July 31, 2025

Son 30 años de recorrer todo el país, Latinoamérica y Europa; 30 años de canciones que son eternas y a esta altura ya son himnos de nuestro rock nacional.

