Magario advirtió por el modelo económico: “No da más”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, se refirió al dañino impacto de las políticas libertarias y planteó que el Gobierno de Javier Milei “destruyó la microeconomía”.

“Lo que está sucediendo es parte de una economía que se desploma. Todos los que manejamos alguna información es que están desesperados pidiéndole a los bancos que los ayuden a un modelo que no da más”, alertó la dirigente oriunda de La Matanza

Además, expuso en declaraciones a C5N que “siempre los modelos de recesión y dólar planchado trae mucho desempleo, achique enorme, ya ni siquiera del Estado, es el de todos los días en el bolsillo”.

El plan económico de Milei que busca solucionar la macroeconomía está destruyendo la micro: la de todos los días.



Es tiempo de frenar este modelo. Y lo podemos hacer sumando las fuerzas de todos.



El 7 de septiembre votá la única boleta que va a cuidar a las y los bonaerenses:… pic.twitter.com/PoOim3Ffrh — Verónica Magario (@magariovero) August 1, 2025

“El sueldo y las changas no alcanzan, los comercios no venden, los jubilados no pueden comprar sus medicamentos”, describió la titular del Senado bonaerense.

Ante este panorama, consignó que “es hora de frenar a Milei, de decirle que no podemos seguir así y la mejor forma que tenemos es sumando fuerzas” de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Acto seguido, instó a una “cruzada entre todos”, con empresarios, PyMEs, docentes y sectores populares,pues “si no llevamos esa unidad de todos, Milei va a sentir que está en el camino correcto”.



“Va a ser la primera demostración que la gente tenga para decirle al Presidente ‘basta, hasta acá llegamos’”, sentenció la número dos de Axel Kicillof y primera postulante en la tercera sección.

