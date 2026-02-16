Se derrumba la “batalla digital” libertaria: 75 % menos de “likes”

Un reciente informe de Tendencias Consultora marca como dato saliente la erosión en la tan mentada popularidad “digital” del presidenta Javier Milei.

El informe de redes sociales y política a 20 meses de su gobierno marca que el apoyo digital al mandatario cayó entre 3 y 4 veces desde el inicio de su mandato.

Para el estudio se dividieron los 20 meses analizados en tres períodos, encontrando que Milei recibe ahora 67 % menos de likes en Instagram y 75% menos en X comparando con el inicio de su gobierno.

En los primeros siete meses del Gobierno de Milei, todos los espacios políticos acumulaban 225 millones de likes, mientras que en los últimos siete meses suman 123 millones. Hay una caída de casi el 50 por ciento.

Por otra parte, en lo que configura una crisis de liderazgo del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner lidera en interacciones positivas el ranking de los opositores al gobierno a pesar de su detención y prohibició de competir para cargos electivos. Durante estos 20 meses no despunta otra figura con ese nivel de apoyo.

En tanto, la oposición a Milei está más disputada: en seis de los 20 meses analizados, en el ranking de mayor cantidad de likes, aparece Myriam Bregman del Frente de Izquierda antes que algún representante del peronismo.

Por su parte, el “centro político” pierde relevancia digital y los dirigentes de lo que fue Juntos por el Cambio son quienes menos apoyo virtual cosechan.

Cuando se analiza desagregando las publicaciones relacionadas con la “batalla cultural” libertaria, la caída es mayor. El Presidente perdió alrededor del 80 % de likes entre 2024 y 2025.

Finalmente, la evolución de likes de la vicepresidenta Victoria Villarruel indica que su apoyo estaba muy asociado a ser compañera de fórmula de Milei y no parece despertar una simpatía propia.