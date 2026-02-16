Kicillof visitó Junín, inauguró obras y pidió “ponerle un freno a Milei” en las urnas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Junín, donde además entregó nuevos patrulleros para fortalecer la prevención del delito. Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Pablo Petrecca.

En ese marco, Kicillof subrayó: “El ajuste y la ausencia del Gobierno nacional hicieron que la demanda de atención médica en el hospital provincial de Junín creciera un 65 %: es donde más aumentó en toda la provincia y es responsabilidad de Javier Milei”.

“El Presidente dice que todo lo debe resolver el mercado, pero cuando a nuestros mayores les sacan los remedios o las familias ya no pueden pagar la prepaga, van al hospital público a buscar soluciones”, agregó.

“Este nuevo CAPS de Junín forma parte de una política pública provincial que reconoce a la salud como un derecho de toda la población: es el número 191 que inauguramos para fortalecer la red de atención, articular con los hospitales provinciales y municipales, y estar cerca de todos los y las bonaerenses de forma permanente”, sostuvo el Gobernador.

A partir de una inversión de $ 1.607 millones, el CAPS cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, dispensario de medicamentos, office de enfermería, depósito y SUM. Ubicado en el barrio San Cayetano, beneficiará a más de 80 mil vecinos y vecinas.

Al respecto, Kreplak expresó: “Es una alegría ver a todo un pueblo que viene a celebrar la inauguración de este centro de salud. Esto genera un contrapunto evidente, ya que mientras vemos un Gobierno nacional que parece ir en contra del derecho a la salud, tenemos un Gobernador que redobla los esfuerzos para garantizarlo, sin importar el color político de las autoridades de cada distrito”.

Durante la jornada, se pusieron en funcionamiento nuevos patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito. Desde el inicio de la gestión de Kicillof, Junín recibió 23 nuevos móviles policiales. “Estos patrulleros son la demostración de lo que buscamos en materia de seguridad: no venimos a dar discusiones teóricas, venimos a traer los recursos y a invertir en lo que necesitan los bonaerenses para vivir más tranquilos”, expresó Kicillof.

Por su parte, el intendente Petrecca afirmó: “Es muy importante para nosotros estar hoy inaugurando un centro de salud de primer nivel, cercano a la comunidad, y recibiendo también nuevos vehículos para reforzar el patrullaje y la prevención del delito en la ciudad: la salud y la seguridad son las mayores demandas de los vecinos y vecinas de Junín”.

Por último, Kicillof señaló que “aquí en Junín, como en toda la provincia, hay muchas obras paralizadas por un Gobierno nacional que no hace ni deja hacer: si Milei no piensa invertir en el bienestar de nuestro pueblo, exigimos que nos transfieran las obras para poder finalizarlas”. “Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y volver a priorizar la agenda de la producción y el trabajo”, concluyó.

Estuvieron presentes en la actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; la diputada provincial Viviana Guzzo; el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; la concejala Clara Bozzano; los dirigentes Fernando Burgos y Valeria Arata; los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; y la concejala de Chacabuco, Julieta Garello.