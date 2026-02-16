Flavio Briatore llenó de elogios a Colapinto tras la qualy en Hungría

Después de las prácticas del viernes y la clasificación de este sábado en el circuito de Hungaroring, la escudería Alpine compartió sus sensaciones de cara al Gran Premio de Hungría. En ese marco, quien se tomó unos minutos para hablar fue Flavio Briatore, histórico referente del equipo, que no dudó en destacar el laburo de Franco Colapinto, el piloto argentino que se metió en la Q2 y mañana largará 14°.

“Hay que reconocerle el mérito a Franco”, soltó Briatore, y agregó que el auto no estuvo a la altura de lo que esperaban. Tanto Colapinto como Pierre Gasly, su compañero de equipo, tuvieron complicaciones para encontrar ritmo, aunque el argentino logró dar un paso adelante en comparación a jornadas anteriores.

“Fue un sábado complicado. No es común ver a Gasly afuera en la Q1. Pero Franco mostró cosas muy positivas y eso es importante. Sabemos que tenemos que mejorar el rendimiento general del coche si queremos sumar puntos con frecuencia”, explicó el dirigente.

Colapinto, que viene creciendo fecha tras fecha, también se mostró conforme con parte de su desempeño: “Me sentí mejor en el auto, con más confianza. No fue ideal, pero es un buen avance”, dijo, haciendo referencia a los ajustes que hicieron de un día para el otro junto al equipo técnico. Su tiempo en la qualy fue de 1’16.159’’, lo que le alcanzó para ubicarse 14°.

Del otro lado del box, Gasly terminó frustrado. No sólo quedó afuera en la Q1, sino que largará desde el puesto 17. “No conseguimos que el coche responda como queríamos. Tuvimos mucho subviraje y eso nos perjudicó bastante. Veremos si el clima nos da una mano”, dijo el francés, que aún guarda esperanzas de escalar algunas posiciones.

El clima, de hecho, es uno de los condimentos que puede alterar la carrera. Briatore lo dejó claro: “Se espera un domingo inestable. Si cae algo de lluvia, tal vez podamos aprovecharlo”.

En cuanto a la grilla, la pole fue para Charles Leclerc con Ferrari. Detrás largarán Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren), seguidos por Russell, Alonso, Stroll, Bortoleto, Verstappen, Lawson y Hadjar.

El Gran Premio de Hungría se correrá este domingo 3 de agosto, a partir de las 10 de la mañana hora argentina, con transmisión por Disney+ y Fox Sports para toda la región. Serán 70 vueltas a uno de los trazados más trabados y exigentes del calendario. ¿Podrá Franco seguir sumando experiencia y dar otro salto? Todo está por verse.