Cristina Kirchner recibió a “compañeros de la Patria Grande”

La dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un viernes de visitas en su departamento de Constitución, mientras cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

En concreto, recibió a Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) y exsecretario general de UNASUR (2014-2017) y a Gabriela Rivadeneira (2013-2017), expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.

