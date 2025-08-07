Masiva marcha para repudiar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Una multitud se movilizó este martes frente al Congreso de la Nación para repudiar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Sancionada a principios de julio, la norma declaraba la situación de emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, e incluía mejoras en las pensiones no contributivas, accesibilidad al transporte, atención integral, actualizaciones automáticas para prestadores y compatibilidad con empleo formal.

Sin embargo, Milei la vetó en las últimas horas al argumentar la “inviabilidad fiscal” y “falta de fuente de financiamiento clara” en la iniciativa.

Es desgarrador



Más que nunca, redoblemos la solidaridad con el colectivo de discapacidad.

El malestar generalizado desencadenó en una ruidosa movilización en la Plaza de los Dos Congresos, que se replicó en distintos puntos del país, encabezada por agrupaciones, familias, prestadores, trabajadores y personas con discapacidad.

“La crueldad del Gobierno con la discapacidad es criminal”, fue uno de los reclamos que más se escuchó, además de un pedido unánime al grueso de la oposición para que revierta el veto.

A medida que llegaba gente a la concentración, se vivieron momentos de tensión cuando personal de la Policía Federal y la Gendarmería activó el protocolo antipiquetes. Hubo forcejeos, ecnotronazos y empujones.

En cuando al derrotero legislativo por delante, el veto de Milei debe ser rubricado en el parlamento. Al Congreso sólo le alcanza con obtener un tercio de los presentes en una sola cámara.