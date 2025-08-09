sábado 09 de agosto de 2025 - Edición Nº4158

Kicillof: “Vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”

El gobernador se pronunció en estos términos en el marco de una recorrida por la Casa de la Provincia en Zárate. Dijo además que “estamos transformando la presencia del Estado en el interior bonaerense”.

Axel Kicillof en la segunda sección.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la Casa de la Provincia del municipio de Zárate, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; y el concejal Leandro Matilla.

“Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”, puntualizó el mandatario. 

Asimismo, puso de relieve que “apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”.

“En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”, acotó Kicillof.

Acto seguido, contrasto´: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país, cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.

“Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”, sentenció.

La sede en cuestión permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad; una ludoteca del Instituto Cultural y elementos para la separación de residuos.

Por su parte, Álvarez Rodríguez subrayó que “los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”.

Desde su apertura, los y las vecinas de Zárate pudieron resolver más de 40 mil trámites en las nuevas instalaciones. Se trata de la Casa de la Provincia N° 13 inaugurada en distintos municipios desde el inicio de la gestión

