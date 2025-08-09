Kicillof: “Vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la Casa de la Provincia del municipio de Zárate, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; y el concejal Leandro Matilla.

“Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, puso de relieve que “apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”.

La Casa de la Provincia de #Zarate es la Nº13 que construimos para seguir acercando el Estado a cada municipio.



No es una promesa, es parte de una política que decidimos profundizar para que todos los distritos tengan un espacio donde los vecinos puedan resolver sus trámites sin… pic.twitter.com/v1cKjuX8P4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 6, 2025

“En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”, acotó Kicillof.

Acto seguido, contrasto´: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país, cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.

“Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”, sentenció.

¡La Casa de la Provincia número 13 de toda nuestra gestión está en #Zárate! 🏛🫶



Los vecinos del municipio ya resolvieron ¡más de 40 mil trámites! en este espacio que cuenta con oficinas del Registro de las Personas, ARBA, IPS, IOMA y los ministerios de Trabajo y Mujeres.



Una… pic.twitter.com/tGQWma7X0q — Gobierno PBA (@BAProvincia) August 6, 2025

La sede en cuestión permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad; una ludoteca del Instituto Cultural y elementos para la separación de residuos.

Por su parte, Álvarez Rodríguez subrayó que “los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”.

Desde su apertura, los y las vecinas de Zárate pudieron resolver más de 40 mil trámites en las nuevas instalaciones. Se trata de la Casa de la Provincia N° 13 inaugurada en distintos municipios desde el inicio de la gestión.