Tras su accidente, Pablo Alarcón regresa al teatro con Claribel Medina

Tras haber sufrido recientemente una descompensación que lo llevó a ser internado y que llevó preocupaciones a toda la colonia artística, Pablo Alarcón, ya totalmente recuperado, retoma con entusiasmo la actividad teatral, demostrando una vez más su compromiso con el oficio y su amor por el escenario.

El querido actor, luego de haber compartido una historia de amor en la vida real, se vuelve a reencontrar con Claribel Medina en el escenario para protagonizar Es complicado, una comedia con tintes románticos, emotivos y mucho humor.

La obra, escrita y dirigida por Ernesto Medela, recorre con sensibilidad y frescura los laberintos del amor en la adultez, las diferencias de carácter y la búsqueda de entendimiento en la pareja.

Con una química innegable y una historia que conecta con el público desde el primer minuto, Medina y Alarcón ofrecen un espectáculo que invita a reír, reflexionar y emocionarse.

Es complicado es más que una comedia romántica. Es una invitación a mirarse, a entenderse y a aceptar que, a veces, amar también implica aprender a convivir con lo distinto. Con funciones a sala llena, el espectáculo ya se perfila como uno de los más destacados del circuito teatral independiente de este año.

La gira es impulsada por Sequeira Producciones, con el acompañamiento de Ruta Atlántica y POP Producciones, que apuestan por una propuesta artística de calidad que llega a públicos de todo el país. Durante todo el mes de agosto, Es complicado realizará una extensa gira por diferentes ciudades del país.