A un mes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en La Libertad Avanza (LLA) dieron un abrupto giro discursivo y optaron por la cautela al hablar de una posible derrota en las urnas a manos del peronismo.

Lejos de la euforia exhibida por el presidente Javier Milei en sus últimas apariciones públicas, el subsecretario de Integración Socio-Urbana y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, reconoció públicamente la posibilidad de un traspié electoral.

“Esperamos ganar, pero también podemos perder en la Provincia, porque es un terreno muy hostil y muy difícil”, advirtió.

El armador libertario en territorio bonaerense y mano derecha de Karina Milei admitió que “las elecciones no vienen fácil porque la provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”.

#elecciones2025 🗳 La Libertad Avanza abre el paraguas: “Podemos perder en la Provincia”, asegura Sebastian Pareja



📌 https://t.co/LOwHC50nF8 pic.twitter.com/xZE8s7yVhk — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2025

“Nos jugamos el destino de los bonaerenses, porque la provincia fue gobernada con el mismo esquema clientelista que la hace inviable”, manifestó, en declaraciones a LN+.

En ese sentido, anticipó que el resultado que obtenga el espacio libertario el 7 de septiembre “no tiene que poner un techo para la eventual reelección del Presidente”.

“En todo caso, va a haber un crecimiento exponencial de LLA y un retroceso del kirchnerismo. Y en todo caso discutiremos el final de la partida no en octubre de 2025, sino en 2027”, aventuró Pareja.

Para completar, sostuvo que “cuesta lograr votos en el Conurbano, porque allí no llega nada”, y volvió a agitar la hipótesis del fraude: “Vamos a estar precavidos sobre la trampa electoral que en la provincia siempre se hizo valer”.