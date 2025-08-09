Jorge Macri: “Recuperamos la libertad de poder festejar el éxito del privado”

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el vínculo estratégico entre el campo y la Ciudad potencia a la agroindustria como motor del desarrollo productivo de la Argentina. Fue en el primer día del Congreso de productores de siembra directa (Aapresid) que se realiza hasta el viernes en la Rural de Palermo.

Con el lema “Código Abierto” para construir un agro colaborativo y regenerativo, el congreso de Aapresid es el evento de conocimiento agropecuario más destacado del país y una referencia mundial. Su misión es impulsar sistemas productivos sustentables de alimentos, fibras y energías mediante la ciencia y la gestión del conocimiento. Tiene cerca de 1.800 socios con presencia en casi 11 millones de hectáreas de Argentina, Sudamérica y África.

¡Comenzamos a escribir este #CódigoAbierto!



💡 Cerramos una jornada repleta de ideas, innovación y encuentros.

Gracias a todos los que pasaron, preguntaron, compartieron y se sumaron a esta experiencia.



🗓️ Mañana seguimos. ¿Ya sabés qué actividades no te podés perder?… pic.twitter.com/WW0U16KZyh — Aapresid (@aapresid) August 7, 2025

“El futuro del agro también empieza en la Ciudad, en nuestro Parque de Innovación, en nuestras universidades, laboratorios y startups que trabajan codo a codo con los productores para seguir transformando nuestra matriz productiva”, subrayó el alcalde metropolitano, acompañado por el secretario general del Gobierno porteño, Fulvio Pompeo; el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, y el CEO de ExponenciAR, Martín Schwartzman.

Más de la mitad de las empresas agropecuarias y de las AgTechs del país están radicadas en la Ciudad. “En un momento donde la carga impositiva sigue siendo una de las principales preocupaciones para el sector, el agro está exento de Ingresos Brutos en la Ciudad, con más de 8.000 contribuyentes beneficiados”, afirmó el jefe de Gobierno.

Y celebró que este último año y medio se haya “recuperado la libertad de poder festejar el éxito del privado cuando antes se lo perseguía como si fuera el responsable de un fracaso que ha sido responsabilidad de un Estado que no ha sabido cumplir con su rol". Además, destacó las líneas de crédito en dólares que lanzó el Banco Ciudad para acompañar la inversión de las empresas agroexportadoras.

En el Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se desarrollará hasta el viernes en el predio de La Rural, la Ciudad cuenta con un stand que es un sitio de referencia y de vinculación profesional. Por intermedio de IncuBAte, busca fomentar la exploración de nuevas oportunidades de negocios y la consolidación de emprendimientos innovadores. Y mediante el Parque de la Innovación impulsa el desarrollo científico-tecnológico mediante +54Lab, en donde el 23,5 % de las 56 startups están relacionadas al sector AgriFoodTech.

“Ya no podemos separar producción de innovación, ni campo de ciudad. Al contrario; este dinamismo hoy nos convoca a fortalecer nuestro vínculo estratégico, con una visión compartida de desarrollo y crecimiento”, cerró Jorge Macri.