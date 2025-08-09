Veto presidencial: el “chiste” sobre la muerte de un jubilado en TN

El periodista Lucas Morando no tuvo la mejor idea que bromear con la muerte de un jubilado al escucharse un ruido en el estudio de TN.

“¿Se mató alguien?”, interrogó el animador del segmento, Jonatan Viale. “Un jubilado”, fue la insólita intervención de su compañero, en tono risueño.

Horas después, y recién ante la andanada de críticas, el comunicador afín a La Libertad Avanza ensayó unas disculpas a través de sus redes sociales.

“No fue, bajo ningún punto de vista, un chiste o una burla. todo lo contrario. Fue para ilustrar que una vez más los jubilados perdieron. Lo vivo diciendo. fue al revés de la lectura que se hizo”, se escudó.

Para este engendro llamado Lucas Morando, revisar la basura es algo que "se puso de moda". Tenés que manejar niveles siderales de sorete para imponerte en una mesa donde también está Jony Viale pic.twitter.com/L5zlG20xiO — La Lupa en los Medios (@LaLupaMedios) August 5, 2025

“Precisamente las leyes que se aprobaron son muy dolorosas contra los jubilados, que vienen pasándola mal hace décadas. Por eso hice ese comentario. A los que entendieron gracias, a los que les hizo ruido, los entiendo. A los que me putean, les deseo buenas noches y entiendo el juego”, completó.

El propio Morando había ganado protagonismo esta semana por otro peculiar comentario, en el marco del anuncio de multas para quienes revuelvan la basura de los contenedores porteños.



“Está buenísimo el esquema de contenedores, pero se hizo moda que la gente viva ahí. Se meten en los contenedores, sacan la basura y no la vuelven a meter”, bramó el indignado periodista.

En cuanto a los contenedores antivandálicos, señaló que “van de a dos. Se mete uno, agarra todo y el otro lo saca”.

Finalmente, consideró que la intervención policial y las multas “es la única manera” de solucionar el vandalismo.

