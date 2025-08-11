Detienen a la madre del presunto femicida de Yésica Duarte en Berisso

En las últimas horas la Policía detuvo a Adriana Oviedo, madre de Nicolás Castro, el sujeto acusado de haber asesinado a su pareja Yésica Duarte el pasado 27 de julio en la vivienda que ambos compartían en Berisso, y que lo hizo delante de su hijo de apenas 7 años de edad.

La detención de la mujer, de 64 años, se concretó en inmediaciones a las calles 629 y 4 de La Plata, tras una vigilancia encubierta montada por efectivos policiales de la Sub DDI de Berisso porque había abandonado su domicilio en esta ciudad y se encontraba residiendo en la vivienda de una de sus hijas.

El procedimiento se originó a partir de un allanamiento realizado el pasado 27 de julio en una casa ubicada en calle 38, entre 129 y 130 de Berisso, propiedad de la ahora detenida, realizado en el marco de la causa por el femicidio ya que nunca se halló el arma homicida, y allí se secuestraron dos armas de fuego: una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre .380 con municiones, y un revólver calibre .32 largo.

La investigación posterior determinó que ambas armas armas pertenecían a la ahora detenida, quien no contaba con la documentación correspondiente ni autorización legal para su tenencia, conforme a los registros del ANMAC (ex RENAR).

Ante esta situación, la fiscal Ana Medina, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, solicitó una nueva investigación por “tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil”, y libró la correspondiente orden de detención, avalada por el Juzgado de Garantías en turno, y prevé tomarle declaración testimonial en las próximas horas.

Es importante recordar que Duarte y Castro cumplían arresto domiciliaro en la vivienda del horror, controlados con tobilleras electrónicas. Poco después del femicidio, la hija de la víctima fatal declaró ante los investigadores que su hermano de 7 años se encontraba en la casa al momento del femicidio y posterior intento de suicidio, y que un vecino llevó al chico hasta ella.

Declaró la joven que el nene le contó que Castro baleó dos veces por la espalda a su madre, y que “después se disparó en la cabeza”, de acuerdo a la transcripción de su testimonio.

La hija siguió con su declaración y aseguró que Castro era “un hombre violento”, acostumbrado a “portar armas”, que su madre “sufría violencia de género” de su parte y que “amenazaba a sus vecinos”. Un vocero de la investigación confirmó que aún no fue hallada el arma homicida.

De acuerdo al informe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la víctima poseía arresto domiciliario en una causa por infracción a la Ley 23.737, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, mientras que el femicida tiene arresto domiciliario por el delito de “homicidio calificado y otros”, y entre sus antecedentes se cuentan tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, encubrimiento, tenencia ilegal de arma de guerra, homicidio agravado y homicidio, una verdadera pinturita.