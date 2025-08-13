Francos: “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó el nuevo revés del Gobierno en el Congreso a la “demagogia” motorizada por el kirchnerismo

“Fueron doce votaciones, perdimos todas. Creo que hay que hacer varias consideraciones sobre esto”, admitió el titular de la mesa ministerial de la Nación en declaraciones a Radio Mitre.

Y recalcó: “Estamos en una etapa preelectoral y creo que el kirchnerismo se aprovechó de esta situación para conseguir el apoyo de otros legisladores, de la UCR, Coalición Cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia, esta es la verdad”.

En torno a la posibilidad de convertirse en ley tanto la emergencia pediátrica como el financiamiento universitario, aseveró que “todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”.

También mencionó que vetarán “los dos proyectos de los gobernadores: ATN e impuesto a los combustibles”, que ya tuvieron sanción en el Senado.

“Hay otras como las que hemos vetado la semana anterior, la de jubilados y discapacidad, que si se vuelve a aprobar no la podremos volver a vetar”, concluyó el ministro coordinador.

“Todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron durante todo el periodo con facultades delegadas. Hasta algunas fueron prorrogadas por DNU. Este Gobierno pidió facultades delegadas por un año, venció el año, hizo todo lo que tenía que hacer y no pidió prorrogadas”, reseñó.

En tanto, consideró que la Cámara de Diputados “quiere volver atrás y va a generar más gastos. Va a intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde el comienzo”.

“Es imposible sacar a la Argentina del pozo en que se encontraba, si no recortamos gastos públicos. Ahora, si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, va a costar mucho salir”, amenazó.

“Quiere romper todo lo que hemos avanzado porque tienen temor de perder todas las prebendas que han obtenido en lo que va de este siglo”, sumó y sentenció: “Este siglo ha sido dominado hasta aquí por el kirchnerismo y el país ha sido destruido. Es como Venezuela. Con este discurso de que trabajan para los pobres, que hacen todo esto por los más necesitados, destruyeron a la Argentina”.