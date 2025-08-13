Vidal compartió el desopilante meme de su cara para rechazar el acuerdo del PRO con LLA

Después de que el PRO oficializara este jueves el acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, la diputada nacional María Eugenia Vidal ratificó su rechazo con un histórico meme.

A través de un comunicado, el PRO selló su rendición a manos del presidente Javier Milei. “Las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen”, argumentó el partido amarillo.

En desacuerdo, Vidal había aclarado que “no vale todo por un cargo”, y echó por tierra la chance de postularse.

“No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, puntualizó.

Este jueves, la exgobernadora bonaerense volvió a la carga compartiendo en el meme político que la tiene como protagonista.

La humorada viralizada en redes sociales muestra a la legisladora en un acto del PRO, primero sonriendo y luego con cara de desazón.