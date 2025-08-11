lunes 11 de agosto de 2025 - Edición Nº4160

Medida de fuerza

Con “docentes bajo la línea de pobreza”, las universidades realizarán un paro de una semana

La huelga comenzará el lunes 11 de agosto y se hará sentir en todas las casas de estudio del país. Encendido reclamo por “la recuperación salarial”.

Sin solución a la vista.
En medio de una profunda crisis presupuestaria y salarial, las universidades nacionales realizarán un paro que se extenderá durante todo la semana.

La medida de fuerza comenzará el lunes 11 y tendrá vigencia hasta el viernes 15 de agosto, feriado con fines turísticos.

“¡Paritarias ya!”, exclamaron desde LA Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Al respecto, explicaron que la medida de fuerza se llevará a cabo “por la recuperación de los salarios, por más presupuesto para las universidades nacionales y por más presupuesto para ciencia y tecnología”.

“Con docentes y no docentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, advirtieron desde CONADU.

