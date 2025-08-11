Con “docentes bajo la línea de pobreza”, las universidades realizarán un paro de una semana

En medio de una profunda crisis presupuestaria y salarial, las universidades nacionales realizarán un paro que se extenderá durante todo la semana.

La medida de fuerza comenzará el lunes 11 y tendrá vigencia hasta el viernes 15 de agosto, feriado con fines turísticos.

“¡Paritarias ya!”, exclamaron desde LA Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

🔴PARO UNIVERSITARIO: Del 11 al 15 de agosto

¡Paritarias YA!



✔️Por la recuperación de nuestros salarios

✔️Por más presupuesto para las UUNN

✔️Por más presupuesto para ciencia y tecnología



Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible. pic.twitter.com/BAqIVbXa9W — CONADU (@PrensaCONADU) August 7, 2025

Al respecto, explicaron que la medida de fuerza se llevará a cabo “por la recuperación de los salarios, por más presupuesto para las universidades nacionales y por más presupuesto para ciencia y tecnología”.

“Con docentes y no docentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, advirtieron desde CONADU.