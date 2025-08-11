Economía | 7 ago 2025
Se disparó la inflación porteña y hay expectativa por los precios que mide el INDEC
El IPC de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5 % en julio. La próxima semana se conocen los datos con proyección nacional. La suba del dólar impactaría recién en el dato de agosto.
La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de julio, que anticipa una dispara en los precios a nivel nacional.
Según los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en el séptimo mes del año, el IPC se ubicó en 2,5 %.
De esta manera, la trayectoria interanual se ubicó en 40,9 % y, con este último ajuste, la suma acumulada en los primeros siete meses del año trepó al 18,1 %.
La suba de los precios porteños es la antesala de lo que ocurrirá la próxima semana, cuando el INDEC difunda el miércoles 13 de agosto la inflación de julio.
El mercado anticipa una tendencia alcista durante los próximos meses, a raíz de la fuerte suba del dólar a fines de julio.