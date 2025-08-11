Magario: “La única forma de decirle basta a Milei es yendo a votar el 7 de septiembre”

La vicegobernadora Verónica Magario participó del acto de entrega de más de 289 escrituras de propiedad a vecinos que viven en La Matanza.

“Nos deben 12 billones a la provincia de Buenos Aires, son los recursos que Javier Milei nos sacó. Eso nos permitiría construir 170 mil casas”, dijo Magario. Y agregó: “En marzo, con esa plata, cuando el dólar estaba a mil pesos, podríamos haber construido 220 mil casas. Hoy, con el último aumento del dólar, podríamos construir 30 mil casas menos. ¿Qué es eso? Ajuste, fuga y endeudamiento. La plata está puesta en la timba financiera”.

Además señaló que “la situación actual es muy crítica para todo el mundo”. “Han destruido la producción argentina, nosotros somos la provincia más productiva y nos estamos quedando sin trabajo por las importaciones. El salario está cada vez más deteriorado”, afirmó la vicegobernadora.

Magario llamó a los bonaerenses a votar en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. “Es hora de ir a decirle basta, porque esto no da para más, no podemos más. Y la única forma de decirle basta a Milei es yendo a votar. A las cosas las transformamos entre todos”, concluyó.

Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente local, Fernando Espinoza, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

“Escuchamos a Milei decir que es mentira que la gente no llega a fin de mes. Hoy en San Cayetano va a tener que pasarse un buen rato desmintiendo a la gente y su realidad”, afirmó Axel Kicillof, y agregó: "La plata no alcanza porque Milei le puso un ancla a los salarios"

Finalmente, Fernando Espinoza sostuvo que gracias al trabajo en conjunto de la Provincia y el Municipio “las familias hoy se llevan sus escrituras gratuitas”.

Previamente, Verónica Magario, Axel Kicillof, Fernando Espinoza y Andrés Larroque supervisaron obras de pavimentación, recorrieron un comedor-merendero y participaron de la inauguración de la Escuela Primaria N° 218.