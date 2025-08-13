El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 21 en cadena nacional para referirse a las distintas iniciativas aprobadas esta semana por la oposición en el Congreso, que anticipó vetará en los próximos días.

La alocución de Milei fue adelantada por el vocero Manuel Adorni en Casa Rosada.

El discurso será grabado y se espera que el mandatario se refiera a la ola de derrotas que sufrió la Libertad Avanza en el parlamento.

#anuncio 📺 Milei habla en cadena nacional tras la seguidilla de derrotas en el Congreso



📌 https://t.co/y5tYYDW9SL pic.twitter.com/WUmIODLT5F — ANDigital (@ANDigitalOK) August 8, 2025

El último miércoles, la oposición aprobó las leyes de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, además de la emergencia pediátrica en el Hospital Garraghan. Dos iniciativas rechazadas de plano por el Ejecutivo.

Además, las bancadas opositoras rechazaron los decretos presidenciales que disolvían Vialidad Nacional, el INTA y el INTI.

Cabe recordar que en el inicio de la semana, el jefe de Estado vetó las leyes de aumento jubilatorio y moratoria previsional.

#REPRESION 👮🏽 Masiva marcha para repudiar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad



📌 https://t.co/yO1OKQnRJl pic.twitter.com/euOtUjKz2Q — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2025

También la emergencia en discapacidad, que desató un efecto boomerang y miles de personas se volcaron a las calles para alzar la voz contra la decisión presidencial.

Otro foco de conflicto abierto por LLA es la emergencia para Bahía Blanca tras la trágica inundación del 7 de marzo.

Milei vetó la ley, pero el Senado insistió y solo resta que la oposición reúna los dos tercios en la Cámara baja para habilitar su promulgación automática.