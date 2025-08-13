El Gobierno modificó el proceso para convalidar títulos: Quiénes serán aceptados

Luego del escándalo en examen de ingreso a las residencias médicas, el Gobierno nacional modificó el proceso de convalidación de títulos extranjeros.

Este viernes, se presentaron a rendir 117 postulantes que se encontraban bajo la lupa por supuesto fraude. El 93 % de los médicos que volvieron a rendir eran extranjeros. El saldo fue que ninguno logró revalidar la nota del primer examen.

En este contexto, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó “un profundo cambio en el proceso de convalidación de títulos extranjeros”.

Según explicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, únicamente se otorgarán convalidaciones directas a titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

Se trata de un aval que poseen tanto los títulos argentinos, al igual que países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

“Es un acto de justicia para con los estudiantes que, con gran esfuerzo, obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades”, argumentó Capital Humano.

Y sentenció: “No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”.