Stolbizer deslizó que el discurso de Milei “lo escribió Conan”

La diputada nacional de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, desestimó de plano el mensaje brindado en cadena nacional por el presidente Javier Milei y consideró que “si no fuera para llorar, da risa”.

EL CONGRESO HIZO LO QUE CORRESPONDÍA



Con 159 votos afirmativos (dos tercios) aprobamos la emergencia sanitaria pediátrica y la declaración del Hospital Garrahan como institución de referencia en alta complejidad.



“Quiere penalizar no respetar el Presupuesto y todo el conflicto tiene como causa que no tenemos Presupuesto. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos”, argumentó la líder del GEN.

Y disparó: “Miente, miente y algo quedará. Van a quedar los trabajadores con salarios que no alcanzan y los que no pueden arreglarse solos. La arrogancia y la crueldad también sostienen la mentira”.

“Estamos frente a un Gobierno autoritario que no respeta la Constitución y sólo se le ocurre meter palos e insultos para imponer sus ideas del país para pocos”, anexó la legisladora opositora a través de un posteo en redes sociales.

“Que no vuelva el kirchnerismo qué nos dejó este Presidente horrible”, prosiguió, para finalmente dar cuenta que “si para el Presidente mantener funcionando al Garrahan o financiar a los discapacitados es un negocio para la clase política, ese discurso lo escribió Conan”.