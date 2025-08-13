Enfático respaldo del Gabinete: “Súper mega giga discurso”

Funcionarios del Gabinete de Javier Milei salieron rápidamente a repaldar a través de las redes sociales el discurso brindado en cadena nacional por el presidente, en tren de sostener el “equilibrio fiscal”.

“Clarísimas las palabras del Presidente. Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto aunque requiera paciencia, o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno”, expuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Su par de Economía, Luis Caputo, exclamó: “Súper mega giga discurso del Presidente. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran”.

En igual tono, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que fue un “extraordinario discurso del Presidente”.

“Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”, completó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que fue “impecable” el mensaje del líder libertario.

“Con la verdad como bandera y sin ceder un centímetro, ratificó el camino que la Argentina necesita y a lo que nos enfrentamos. Ahora tenemos la obligación de pintar de violeta cada rincón del país y, desde el Congreso, defenderlo con la misma firmeza”, sentenció.