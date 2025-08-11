Operativo “Klamor” por la candidatura de Máximo: “No es tiempo de tibios”

Numerosos intendentes kirchneristas publicaron -casi en simultáneo- en sus redes sociales sendos posteos en una misma dirección: Máximo Kirchner como cabeza de libsta parlamentaria de a Fuerza Patria para octubre.

“Con Cristina proscripta injustamente, lo más justo es que Máximo sea candidato en la Provincia. En honor a ese gran 18 de junio con el peronismo movilizado, en honor a todo lo que significa el apellido Kirchner para nuestro país, y porque está muy bien preparado para enfrentar a Milei”, expresó el alcalde de Hurlingham, Damián Selci.

Con Cristina proscripta injustamente, lo más justo es que Máximo sea candidato en la Provincia. En honor a ese gran 18 de junio con el peronismo movilizado, en honor a todo lo que significa el apellido Kirchner para nuestro país, y porque está muy bien preparado para enfrentar a… pic.twitter.com/Fjc3cJ2mi5 — Damián Selci (@DamianSelci) August 8, 2025

Por su parte, el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recalcó: “Conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre”.

“Sería la síntesis política necesaria de una unidad de concepción y acciones ya que el Partido Justicialista es la columna vertebral del frente Fuerza Patria, que reúne y aglutina a importantes referentes del campo nacional y popular de toda la provincia”, analizó.

Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre.



Sería la síntesis política… pic.twitter.com/H6KLBbzMR8 — Leo Nardini (@Nardini_Leo) August 8, 2025

En igual tono, puso de relieve que “no es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal, y trabajen por una Argentina más justa y solidaria”.

Su par de Lanús, Julián Álvarez, consignó que “Máximo, el que nunca se dobló ni fue para atrás, el que siempre defendió los intereses de la Argentina y los derechos de los argentinos. Máximo, el que se plantó casi en soledad contra el Acuerdo con el FMI que puso de rodillas a la Argentina y llevó a Milei a la Presidencia”.

Máximo, el que nunca se dobló ni fue para atrás, el que siempre defendió los intereses de la Argentina y los derechos de los argentinos.



Máximo, el que se plantó casi en soledad contra el Acuerdo con el FMI que puso de rodillas a la Argentina y llevó a Milei a la Presidencia.… pic.twitter.com/zIDgK6uIpj — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) August 8, 2025

“El que desde hace años es atacado por los medios masivos de comunicación, perseguido por la mafia judicial y así todo, sigue adelante. El que no se quiebra, el mejor de los nuestros. Máximo tiene cabeza, corazón y coraje, y por eso pienso que es el mejor compañero para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires”, remató el dirigente camporista.

A su turno, el mandatario de Carmen de Areco, Iván Villagrán, puso de relieve que “Máximo representa la mejor síntesis del país que necesitamos, uno que tienda la mano a aquellos que más lo necesitan, que piense en mejorarle la vida a las grandes mayorías, que enfrente a los poderosos sin miedo y sin titubear, y que siempre ponga primero a la patria y a la felicidad del pueblo antes que los intereses personales o las cuestiones de ego y vanidades”.

“Máximo me representa y representa a una gran mayoría de argentinos y argentinas que sabemos que un país para todos, no es el premio de unos pocos”, acotó, para luego exclamar: “Estoy convencido que Máximo Kirchner debe encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, va a levantar la mano para defender al pueblo argentino al trabajador, a los jubilados, a los enfermos, a quienes necesitan ser escuchados y representados, sin miedo, sin egoísmos”.

Quien también sumó su mensaje fue el intendente de Luján, Leo Boto, al plantear que “Máximo Kirchner tiene que encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones. Su historia lo respalda, su compromiso con el pueblo lo exige”.

Máximo Kirchner tiene que encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones. Su historia lo respalda, su compromiso con el pueblo lo exige. (…) pic.twitter.com/5MrvfiYllB — Leo Boto (@LeoBoto) August 8, 2025

“El PJ, como base de Fuerza Patria, reúne a quienes no se resignan frente al avance de políticas que excluyen y empobrecen. Mientras Milei veta leyes que buscaban aliviar a los más vulnerables, millones de argentinos sufren. No hay espacio para medias tintas. Necesitamos referentes que enfrenten el ajuste sin titubeos y trabajen por una Argentina con justicia social”, concluyó.

Finalmente, el alcalde de Pehuajó, Pablo Zurro, aseveró que el titular del PJ bonaerense “es el candidato natural”.

“El que no se quiebra ni se dobla, con coherencia indiscutible y militancia probada. El único capaz de sintetizar una unidad amplia pero con liderazgo firme: para encabezar la lista de diputados nacionales necesitamos a alguien que no sea edulcorado ni de segunda marca”, caracterizó.

Asimismo, indicó que “el coraje de Máximo es el de quien puede plantarse ante Milei y defender al pueblo con decisión, sin vacilaciones ni quebrantos. Mientras Lamelas viene a pisar nuestra soberanía, la disyuntiva es clara: Lamelas o Kirchner”.

𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐄𝐒 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐎 𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋

La opción es clara: Peter Lamelas o Máximo Kirchner. #LamelasOKirchner

𝐌𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐛𝐞𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚. El que no se quiebra ni se dobla, con coherencia indiscutible y militancia… pic.twitter.com/p4w7zk1s43 — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) August 9, 2025

“En un país atravesado por la miseria planificada, la salida no se negocia: independencia económica, soberanía política y justicia social son las banderas históricas que guían a nuestra Fuerza Patria. Máximo encarna esos principios y lo demostró con hechos, como cuando en 2022 se plantó contra el pacto con el FMI que hipotecaba el futuro y traía el ajuste. Lo hizo con visión y convicción, defendiendo a todos los argentinos”, finalizó

