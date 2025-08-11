Kicillof tachó de “delirio cósmico” a la cadena nacional de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró muy crítico para con el contenido de la cadena nacional protagonizada este viernes por el presidente Javier Milei y planteó que “es tremendamente border lo que está haciendo”.

“Es un desastre Milei por donde se lo mire. En sus actitudes, en sus políticas. Ya pasó un año y medio ¿Qué hizo? Fuera de una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, planchar haberes jubilatorios y bajar los ingresos de la gente, está destruyendo el aparato productivo, destruyendo la capacidad del Estado”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que “a nivel internacional tiene una política de sumisión, de seguidismo de Estados Unidos e Israel que nada tiene que ver con los intereses de nuestro país, son sus ideas”.

En tanto, consideró en declaraciones a FM Futuröck que “además están con dificultades también en la comunicación, están metiendo cambios, Milei dijo que no iba a insultar más”.

“Era una marca registraba, se dedicaba casi únicamente a insultar. Están recalculando la política de comunicación por el desastre que está generando”, acotó Kicillof.

Yendo puntualmente a la cadena nacional, sostuvo que es “vergonzoso, penoso, venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, penalizar a los diputados que no votan lo que él piensa que hay que votar”.

“Pretende que se autopersigan los diputados y senadores. Es tremendamente border lo que está haciendo y el contenido económico también”, arremetió el jefe del Estado bonaerense.

Y remató: “Viene de vetar leyes de jubilados y discapacitados. Los números que construye para sus explicaciones son falsos por donde se los mire” pues “los títulos que emite generaron más intereses” que lo que saldría actualizar los haberes de la clase pasiva, por ejemplo.