Dos jubilados murieron en un incendio: la Justicia investiga las causas

La localidad bonaerense de Berisso atraviesa horas de conmoción tras la muerte de dos jubilados en un incendio que destruyó por completo la casa donde vivían. El trágico episodio ocurrió este jueves en una propiedad ubicada en calle 12 entre 149 y 150.

Fuentes policiales precisaron que efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre una gran columna de humo. Al arribar, constataron que una vivienda del fondo del terreno estaba envuelta en llamas y debieron forzar un portón para ingresar.

Bomberos voluntarios de Berisso lograron sofocar el fuego, pero en el interior hallaron los cuerpos calcinados de una mujer de 85 años, identificada como Gerónima Alegre, y de un hombre de 76, Florentino Fernández. Según los primeros peritajes de Policía Científica, el origen del fuego no sería intencional.

En el lugar trabajaron también efectivos de la comisaría Primera y personal de la Unidad de Gestión de Investigación de delitos culposos. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N° 17, dispuso la preservación de la escena y la realización de pericias para esclarecer el hecho.

Familiares de las víctimas se acercaron al lugar y reconocieron a la pareja, visiblemente conmocionados por la tragedia. “Fue todo muy rápido, no pudieron salir”, comentó un vecino que presenció el operativo de rescate.