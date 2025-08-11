Por explotación sexual, cayó “La Clona” con dos cómplices en La Plata

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, detuvo este lunes a tres mujeres acusadas de integrar una red dedicada a la explotación sexual de mayores de edad en la ciudad de La Plata.

El operativo se enmarca en una causa que investiga la UFIyJ N° 5, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, y el Juzgado de Garantías N° 1, cuyo titular es Guillermo Federico Atencio, del Departamento Judicial La Plata. Las detenidas fueron identificadas como Anabella Erika Martínez, alias “La Clona”, de 28 años; Priscila Jazmín Martínez Veliz, de 25; y Macarena Aixa Cabello, de 33.

La investigación comenzó tras una denuncia radicada el 19 de mayo, en la que una mujer contó que, ante la falta de empleo, fue contactada por Cabello, quien la vinculó con “La Clona” para que prestara servicios sexuales. Según el relato, debía abonar sumas diarias de hasta $30.000 por trabajar, además de otros gastos por el uso de una cuenta en un sitio web y elementos básicos. La víctima relató que decidió alejarse del lugar luego de que un grupo de cinco hombres intentara mantener relaciones sexuales de manera simultánea.

El 22 de julio, personal policial llevó adelante allanamientos con la colaboración de la Dirección Provincial de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, que permitieron el rescate de seis mujeres y el secuestro de elementos de interés para la causa. A partir de las pruebas obtenidas, la Justicia libró tres órdenes de detención.

Este lunes, Martínez Veliz fue aprehendida en la zona de calle 526 entre 155 y 156; minutos después, Martínez fue detenida en inmediaciones de calle 24 entre 62 y 63, y finalmente Cabello fue interceptada en calle 526 entre 161 y 162. Las tres quedaron imputadas por delitos vinculados a la explotación económica de la prostitución y la promoción y facilitación de la prostitución, agravados por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.