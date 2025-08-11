Recorrida de gestión: “El voto de La Matanza y la Provincia le pondrá un freno a Milei”

El intendente Fernando Espinoza, el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, visitaron diversos proyectos de infraestructura en ejecución, conversaron con vecinas y vecinos en sus propios hogares y entregaron escrituras de viviendas a más de mil familias de La Matanza.

“Quienes nacimos en una familia de trabajadores sabemos lo que significan estas escrituras que hoy entregamos: son diplomas para las mamás y los papás, las abuelas y los abuelos, quienes trabajaron durante toda su vida para tener la seguridad de la casa propia. Hoy pudimos hacer realidad los sueños de muchas familias”, señaló el jefe comunal.

En tanto, Kicillof puso de relieve que “fue un día muy productivo, pero también un día donde vimos los efectos de la política económica de Milei y las consecuencias de su plan de crueldad y abandono”.

Además, recorrimos las obras de recuperación urbana en el barrio Sarmiento, donde estamos trabajando para garantizar servicios y mejorar las condiciones del barrio.



“Desde la Provincia y el Municipio damos respuestas, acompañamos y decimos que somos escudo y red contra las políticas de Milei. El 7 de septiembre hay una oportunidad enorme para ponerle un freno a Milei”, enfatizó.

En igual tenor, Espinoza recalcó que “con Axel y con Verónica tenemos más de 100 obras para inaugurar en La Matanza. Esto muestra dos argentinas. Por un lado, la Argentina de Milei, donde los jubilados pasan hambre y sufren porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan, donde los trabajadores no pueden jubilarse con una moratoria y donde los docentes, los médicos, los trabajadores de distintos rubros no llegan a fin de mes. Una Argentina de tristeza, bronca y desesperanza”.

“Por otro lado, está la Argentina de la provincia de Buenos Aires, que es una isla en este contexto, porque acá en la provincia se siguen inaugurando obras. Todo esto no lo podríamos lograr si no hubiera un gobernador como Axel y una vicegobernadora como Verónica, con un Estado presente”, sentenció.

A su turno, Magario manifestó que “es muy importante la tarea que viene realizando Fernando junto a Axel y poder seguir invirtiendo en nuestros barrios y en el desarrollo de la educación. Milei apunta a que la gente no tenga acceso y la contracara somos nosotros”.

“El 7 de septiembre hay una boleta que puede cambiar la historia y se llama Fuerza Patria. Es tiempo de que, frente a esta crueldad, empecemos a poner un poco de amor y responsabilidad frente a la gran irresponsabilidad que ha producido el gobierno de Milei”, puntualizó la titular del Senado bonaerense.

Finalmente, Espinoza resaltó que “Milei es fuerte con los más débiles, pero es muy débil con los más fuertes, con el poder económico, con los banqueros y con las multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales. El gobierno de Milei fracasó”.

“El voto del pueblo de la provincia de Buenos Aires le dirá ‘basta’ a Milei. El 7 de septiembre vamos a empezar a construir el camino de una nueva Argentina”, remató.