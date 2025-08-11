“Ya se fueron 13 multinacionales”: Bianco ironizó sobre la “lluvia de inversiones”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, renovó cuestionamientos a las políticas económicas libertarias, al tiempo que ponderó el éxito de la primera prueba integral del sistema de transmisión y recepción de datos de las elecciones del 7 de septiembre.

En ese sentido, mencionó que el despliegue tuvo “un 98,6 % de efectividad: de 44.153 telegramas enviados desde 5.555 locales de transmisión en toda la provincia, se cargaron correctamente 40.576, verificando todos los servicios de logística, conectividad y funcionamiento del software de escrutinio.”

Por otra parte, confirmó que “el gobernador Axel Kicillof realizó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata sobre las tareas de espionaje ilegal llevadas adelante por parte de la SIDE”.

“No podemos tolerar que en un país libre y democrático se utilicen recursos públicos de los argentinos para llevar adelante una práctica ilegal”, argumentó el funcionario en la habitual conferencia de prensa de los lunes.

También informó que “en la Provincia, entre el primer cuatrimestre de 2023 y el de 2025, el comercio cayó un 6 %, la construcción un 23 % y la industria un 10 por ciento”.

“Lejos de la prometida ‘lluvia de inversiones’, en los primeros 18 meses del Gobierno de Javier Milei se fueron 13 multinacionales del país. La motosierra productiva no perdonó a nadie: ni en el Conurbano, ni en el interior, ni a PyMEs, ni a firmas transnacionales”, sentenció.

A su turno, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, ponderó el impacto del Programa Completar, en el marco del Plan Buenos Aires Hábitat, tendiente a la finalización de distintas obras de viviendas paralizadas por el Gobierno nacional.

“Actualmente alcanza a 33 proyectos habitacionales en 21 municipios, con una inversión de $ 20.000 millones, para terminar 900 viviendas, de las 16 mil que frenó Nación. Además, contamos con 8 mil viviendas en construcción con recursos propios en los 135 distritos”, detalló.

En este contexto, puntualizó que “tenemos un Gobierno nacional que paraliza la obra pública y, de esta manera, atenta contra la producción, el desarrollo, y la posibilidad de que los y las argentinas tengan un futuro mejor”.

“Como contracara de este modelo, en la Provincia creemos en la planificación e impulsamos la construcción de nueva infraestructura como motor dinamizador de la actividad económica, la producción industrial y la generación de nuevos puestos de trabajo”, remató Batakis.

Finalmente, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, advirtió que “hoy estamos viviendo el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del Gobierno nacional: no hay compra de equipamiento y ya tenemos cuadros de las fuerzas federales de seguridad que abandonan las fuerzas porque no están de acuerdo con esa política de ajuste”.

“Contra eso, la Provincia continúa invirtiendo gracias al fondo que creamos con recursos propios: cada cuatro horas recorremos el 75 por ciento del territorio y alcanzamos los 7.300 patrulleros entregados”, completó.