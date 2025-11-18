Destacan el impacto positivo de las obras en estratégica arteria platense

Con el ensanche de la calzada, la incorporación de un nuevo carril, la pavimentación, forestación y puesta en valor integral de avenida 60 desde 131 hasta 137, la Municipalidad de La Plata mejoró la circulación vehicular y revalorizó el espacio público en una importante zona de Los Hornos.

La primera etapa de obras fue inaugurada la semana anterior por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof. A partir de la reducción del ancho de la rambla central a 2,5 metros, la avenida neurálgica de la localidad cuenta ahora con dos carriles por sentido y un carril adicional destinado al estacionamiento.

Además, el Municipio realizó una nueva pavimentación en todo el tramo, ejecutó la correspondiente demarcación horizontal e intervino la rambla central con tareas de paisajismo, incorporando vegetación y mejorando el entorno urbano.

Cabe recordar que la intervención integral forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, contó con el financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se replicará hasta 146 en la siguiente etapa y hasta 167 en una tercera instancia.