Más policías para La Matanza: 500 jóvenes se incorporan a la Bonaerense

Con vocación de servicio y compromiso, cientos de nuevos jóvenes aspirantes a la Policía de la provincia de Buenos Aires iniciaron su preparación en la Escuela Juan Vucetich, para luego capacitarse en diferentes especialidades criminalísticas y dar servicio en las 17 ciudades de La Matanza.

El Municipio de La Matanza organiza cada año, a través de la Secretaría de Juventudes, las convocatorias de “Sumate a la Fuerza” para la inscripción a la Policía Bonaerense, destinada a jóvenes de 17 a 29 años.

En la última inscripción, más de 1.400 aspirantes se registraron para el ciclo 2026, de los cuales 500 jóvenes ya comenzaron el proceso de formación para integrar la fuerza y reforzar la seguridad en todo el distrito.

Durante el acto de bienvenida de las y los jóvenes aspirantes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó que “estamos viendo los resultados del trabajo en conjunto entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro Javier Alonso y nosotros desde La Matanza. Todos estamos trabajando fuerte y mancomunadamente, y este es uno de los grandes resultados”.

“Más de 500 jóvenes de La Matanza comenzaron a formarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sede La Matanza, que hace tres años abrimos en Ciudad Evita”, valoró el alcalde.

Asimismo, puso de relieve que “los profesores universitarios que van a tener son los mismos docentes que dictan clases en la Universidad Nacional de La Matanza”.

“La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene especialidades como, por ejemplo, la licenciatura en seguridad, licenciatura en criminalística, en investigación criminal con tecnología o policía ecológica, entre otras”, completó.

Por su parte, el ministro Alonso señaló que “el trabajo conjunto que venimos realizando, junto a la incorporación de estos centenares de jóvenes a las fuerzas, está generando importantes resultados”.

“En estos últimos seis meses aquí, en La Matanza, se registró un descenso del 15 % en los índices delictivos y todo gracias al esfuerzo de una estrategia que llevamos adelante con el Intendente Fernando Espinoza, con la Justicia y con las fuerzas federales”, anexó el funcionario.

“A todo esto, se suma la histórica inversión en tecnología que hacemos en La Matanza, con más de 5 mil cámaras de seguridad, 1.200 paradas seguras, 15 mil alarmas vecinales, 100 puntos seguros y el anillo digital con lectoras de patentes, entre otros dispositivos de última generación, todos ellos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)”, acotó Espinoza.

Y sentenció: “Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos para combatir el delito, generar una comunidad más segura, y brindar mayor tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”.