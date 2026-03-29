Le robaron lupas quirúrgicas a un cirujano y peligran trasplantes en el Hospital El Cruce

El cirujano cardiovascular Carlos Cotti fue víctima de un robo este martes al mediodía en La Plata, un hecho que no sólo implica una pérdida económica significativa para el profesional, sino que también compromete seriamente su labor médica, incluyendo trasplantes pulmonares programados en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

El episodio ocurrió alrededor de las 12 en 13 y 39, cuando desconocidos le abrieron el auto y se llevaron un bolso en cuyo interior estaban sus lupas quirúrgicas, una herramienta indispensable para las intervenciones de alta precisión que realiza a diario.

Se trata de un equipo altamente especializado, adaptado específicamente a su visión y metodología de trabajo, con un valor aproximado de 3500 dólares, por lo que es prácticamente irremplazable en el corto plazo.

La pérdida de las lupas genera un problema inmediato: Cotti se encuentra a cargo del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde estaban previsto trasplantes pulmonares que ahora podrían verse demorados o puesto en riesgo.

Además, el profesional cumple funciones en distintos hospitales de La Plata, donde su actividad también se ve comprometida al no contar con el instrumental.

Así las cosas, este robo no sólo afecta su desempeño, sino también el funcionamiento de equipos médicos completos que dependen de su participación en procedimientos complejos.

Desde el entorno del cirujano describen el hecho como “un golpe enorme” para un área en la que cada intervención exige precisión milimétrica y equipamiento personalizado.

Cotti realizó la denuncia correspondiente y solicita colaboración a la comunidad para recuperar el equipo, que no tiene valor de reventa pero sí es vital para su trabajo. Cualquier información que permita dar con las lupas será de enorme utilidad para restablecer cuanto antes la normalidad en procedimientos críticos para pacientes de toda la región.