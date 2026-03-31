Bullrich, envalentonada: “Las cosas ahora van a cambiar en el Senado”

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que ya comenzaron las negociaciones para aprobar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, al tiempo que anticipó que esa iniciativa y el Presupuesto 2026 serán la “prioridad” del oficialismo.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, enfatizó.

Acto seguido, precisó en declaraciones a Radio Rivadavia que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado y aseguró que su aprobación permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal”.

🗣️ Patricia Bullrich: "Sabemos perfectamente qué hacer en el Senado. No tenemos miedo" — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 4, 2025

Luego reconoció que hubo un “desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores, pero recalcó que su objetivo al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes” que se necesitan.

“Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, acotó la exministra de Seguridad.

Luego puso de relieve que “sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Por último, consultada sobre la sucesión en la cartera de Seguridad, destacó a su sucesora, Alejandra Monteoliva, como “una gran profesional y va a hacer todo muy bien”.

“Estoy contenta porque hay una continuidad en la forma de hacer las cosas. Alejandra ya estaba sobre todos los planes, las políticas y las estrategias que el ministerio tiene y sobre todo, respecto de la filosofía de nuestro Ministerio , no es alguien que tiene que empezar de cero”, cerró la legisladora.