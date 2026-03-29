Política | 4 dic 2025
Legislatura bonaerense
“Vieja política”: Sigue la polémica por la creación de cargos para aprobar el endeudamiento de Kicillof
La sesión de madrugada en el parlamento provincial derivó en un cúmulo de cuestionamientos y duras acusaciones después del acuerdo que beneficiara a oficialistas y opositores con lugares en el Directorio del Bapro, el Consejo de Educación y el Tribunal Fiscal.
La agitada madrugada en la Legislatura bonaerense, donde se aprobó el endeudamiento pedido por el gobernador Axel Kicillof, todavía sigue dejando tela para cortar.
Es que la rosca frenética y la creación de cargos como variable de negociación y captación de votos opositoras, desataron un sinnúmero de cuestionamientos.
La aprobación de la Ley de Financiamiento por USD 3.035 millones fue posible por el acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición, beneficiados con cargos en organismos en el directorio del Banco Provincia (BAPRO), el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires.
En redes sociales se multiplicaron las voces críticas, acusando al grueso de los legisladores de llevar a cabo prácticas de la “vieja política”.
El bloque de La Libertad Avanza, se distanció públicamente tras la votación, y denunció un pacto “inescrupuloso, obsceno y explícito” del oficialismo con el PRO, la UCR y libertarios dialoguistas.
Sin embargo, una llamativa ausencia en las filas libertarias facilitó que el oficialismo llegara a los dos tercios para habilitar la votación y luego aprobar la ley.
Fue la del diputado Ramón ‘El Nene’ Vera, legislador que responde a Sebastián Pareja. Sorpresivamente, se habría quedado dormido y, por consiguiente, no bajó al recinto.