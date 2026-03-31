Objetan el bloqueo al financiamiento bonaerense: “Burros y dañinos”

El politólogo y exdiputado nacional de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, cuestionó la postura del Gobierno de Javier Milei de intentar bloquear el financiamiento para la Provincia, aprobado esta semana en la Legislatura bonaerense.

“En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei hizo trascender una peligrosa amenaza: la administración nacional no avalará la búsqueda de financiamiento de la Provincia por un monto ‘que exceda el rollover de deuda’”, introdujo el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense.

“Y agregaron: ‘Lo único que le aprobaríamos sería el endeudamiento para cancelar las deudas ya contraídas. El monto que excede esa cifra, Nación lo considera déficit fiscal’”.

“No sólo son burros, porque sólo un bruto puede asegurar que un mayor financiamiento determina un resultado fiscal, también son dañinos”, fustigó Rodríguez a través de un posteo en redes sociales.

EL GOBIERNO NACIONAL AMENAZA CON BLOQUEAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



En las últimas horas, el Gobierno de @JMilei hizo trascender una peligrosa amenaza: la administración nacional no avalará la búsqueda de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires… pic.twitter.com/pzjN5YInRD — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 5, 2025

En este sentido, precisó que “la provincia de Buenos Aires se endeuda en un monto que puede honrar (US$ 3685 millones). Precisamente por eso, en el mercado existe disposición a prestarle”.

“Amenazan con negarle el acceso al financiamiento neto a la provincia que genera el 32,4 % del Producto Bruto de la Argentina; un tercio de todo lo que se produce en el país. La provincia que más divisas genera para la economía nacional y la que más contribuye a la renta”, describió el titular del Instituto Consenso Federal.

Así las cosas, indicó que “los bonaerenses aportamos a la Nación, con impuestos, muchísimo más de lo que recibimos de ella”.

“¿Quiénes son, Toto Caputo y su banda de cagatintas, para decidir que la provincia de Buenos Aires no accederá al financiamiento que necesita, que aprobó por ley y que puede pagar?”, inquirió.

“Tecnócratas, creídos y pendencieros. Respeten las decisiones legítimas de la provincia de Buenos Aires. No siembren violencia”, sentenció.